Тимошенко попытается получить годовой иммунитет

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании приняло Программу деятельности Кабинета министров Украины в кризисный и посткризисный периоды.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата правительства, по словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, уже в понедельник Программа деятельности правительства будет передана на утверждение Верховной Рады вместе с проектом Государственного бюджета на 2009 год.

Премьер также выразила надежду, что в четверг, 25 декабря, парламент рассмотрит и утвердит Основной финансовый документ страны.

Напомним, что согласно законодательству Украины, на протяжении года после принятия в Верховной Раде программы деятельности правительства Кабмин нельзя отправить в отставку.