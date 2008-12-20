Тимошенко обещает не поднимать вопрос импичмента Ющенко... пока
17:21, 20 декабря 2008Политика
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Сперва - международное расследование
Фракция БЮТ не намерена инициировать импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до получения результатов международного расследования организации Global Witness.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН.
«Я хотела бы, чтобы было проведено независимое международное расследование и чтобы страна делала выводы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, ранее на брифинге Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что обратится в международную неправительственную организацию Global Witness для проведения объективного расследования возможной причастности высшего руководства Украины к спекулятивной девальвации гривни.
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