Тимошенко обещает не поднимать вопрос импичмента Ющенко... пока

Фракция БЮТ не намерена инициировать импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до получения результатов международного расследования организации Global Witness.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я хотела бы, чтобы было проведено независимое международное расследование и чтобы страна делала выводы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее на брифинге Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что обратится в международную неправительственную организацию Global Witness для проведения объективного расследования возможной причастности высшего руководства Украины к спекулятивной девальвации гривни.