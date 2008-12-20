БЮТ потребует увольнения Стельмаха и без представления Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ будет настаивать на увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины парламентом без соответствующего представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я уверена в том, что В.ЮЩЕНКО соучастников всей этой операции (спекулятивной девальвации гривни – УНИАН) так просто не сдаст, потому они являются его командой для таких чрезвычайных вопросов в Украине как уничтожение финансовой стабильности, экономической стабильности и, по сути, политической стабильности. Именно поэтому я буду поднимать вопрос, чтобы на следующей неделе по готовности ВСК Верховной Рады доложить мы настаивали, чтобы вопрос об увольнении В.СТЕЛЬМАХА был поставлен без представления Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, в том случае, если Президент сам не направит в парламент представление об увольнении В.СТЕЛЬМАХА, это будет свидетельством того, что это «одна группировка».

Кроме того, премьер сообщила, что одновременно с увольнением В.СТЕЛЬМАХА с должности главы Нацбанка правительство намерено подготовить законопроект, который лишит НБУ права осуществлять непрозрачные процедуры на валютном рынке, в системе рефинансирования и в системе коммуникаций с национальной банковской системой.

«Сейчас такой законопроект находится практически в состоянии готовности. Сегодня мы будем еще до конца дня работать. И я надеюсь, что в понедельник или вторник можем внести этот законопроект в парламент», - сообщила премьер-министр.