Тимошенко ушла в оппозицию, и жалеет, что поддержала Ющенко в 2004-м

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена быть участником нынешней властной команды, и переходит в оппозицию к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я четко заявляю, что я нахожусь в оппозиции к таким чиновникам как Президент Украины, глава Национального банка, ко всем преступным группировкам, которые их окружают. Я буду вместе со страной, вместе с народом Украины, и буду вместе с ними бороться за то, чтобы в Украине таких явлений (спекулятивной девальвации гривни – УНИАН) не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также выразила сожаление в связи с тем, что во время президентских выборов 2004 года поддержала кандидатуру В.ЮЩЕНКО, как порядочного и честного человека.

«Мне очень жаль, что тот человек, я имею в виду Президента страны В.ЮЩЕНКО, за которого я стояла на всех помаранчевых майданах, агитировала и убеждала людей, как за честного и морального политика, а он сегодня опустился до такого уровня, что даже стыдно называть его фамилию», - пояснила она.

По ее мнению, только публичное обнародование информации о таких аферах позволит Украине очиститься от таких людей. «Молчание – это практически соучастие во всех этих процессах. Я соучастником таких вещей не буду», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что только благодаря ее действиям и публичным заявлениям ситуация на валютном рынке страны начала стабилизироваться.

Глава правительства также рассчитывает, что Верховная Рада честно проведет расследование в рамках временной следственной комиссии по вопросам деятельности Национального банка и выполнения основных принципов валютно-денежной политики на 2008 год.

«Я верю в это, потому что все-таки в Верховной Раде сформировано большинство, коалиция, и я хочу верить в то, что эти люди будут служить Украине, будут служить чести, моральности и объективности», - подчеркнула премьер-министр.