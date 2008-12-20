Нардепы из БЮТ признались, что представляют в ВР идеологию эсдеков

Сегодня в Киеве проходит VII съезд Украинской социал-демократической партии (Блок Юлии Тимошенко), посвященный десятой годовщине образования партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, на съезд собрались 249 делегатов от всех областных партийных организаций, народные депутаты от УСДП Елена ШУСТИК, Николай КОВЗЕЛЬ, Владимир ЛЕВЦУН, Игорь ВОРОТНЮК, Олег МАЛИЧ, Олег ЛУКАШУК, Валерий ДУБИЛЬ, Сергей ВЛАСЕНКО, а также многочисленные гости.

Председатель УСДП Евгений КОРНИЙЧУК в своем докладе отметил: «Мы празднуем свое десятилетие, однако наша партия имеет еще более глубокие истоки. Она образовалась на основе социал-демократической по своей сути Партии прав человека, основанной в 1994 году. Социал-демократическая идеология, которую исповедует наша партия, была, есть и будет востребована как в мире, так и в Украине. Более гармоничной и гуманной идеологии человечество еще не придумало. Ведь в обществе, где господствующей является эта идеология, стопроцентно гарантированы все права и свободы человека, уровень защищенности и социальных гарантий очень высок, а власть контролирована».

По его словам, УСДП последовательно работает над воплощением европейской модели социал-демократии в нашем государстве.

«Наша партия единственная представляет эту идеологию в Верховной Раде Украины. Мы ни разу ни на шаг не отступили от своих убеждений в угоду политической конъюнктуре. Мы имеем постоянное представительство не только в парламенте, но и в советах всех уровней, мы развили структуру по всей Украине (создано 6537 региональных партийных организаций), более восьмидесяти тысяч человек являются членами УСДП. УСДП со своего основания и до сегодняшнего дня доказывает: мы пришли в политику надолго, пришли ради изменений к лучшему», - сказал он.

Свое приветствие направила партии лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.