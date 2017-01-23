В Раде хотят ввести уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к украинскому языку

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта (№ 5670) являются более 30 народных депутатов, в частности, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, Леонид Емец, Андрей Тетерук (оба из фракции «Народный фронт»), Александр Черненко (фракция «БПП»), Олег Березюк (фракция «Самопомич»), Игорь Луценко, Иван Крулько (оба из фракции «Батькивщина»), Евгений Рыбчинский (группа «Воля народа»).

Законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку. За такое нарушение предусмотрен штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Данным законопроектом предусмотрено, в частности, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ими предлагается за невыполнение нормы об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах власти, в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, правоохранительных органах, на государственной границе Украины штрафовать должностных лиц на сумму от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроектом также предусмотрено, что кандидат в президенты Украины и на должность премьер-министра должен среди прочих предусмотренных законодательством документов подать и сертификат об уровне владения украинским языком.

При этом народным депутатом, членом правительства может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам украинского языка. Согласно законопроекту, помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Нацкомиссией по стандартам государственного языка.

Законопроектом определено, что языком заседаний Верховной Рады, ее комитетов и комиссий, в том числе выступлений, является государственный язык.

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Кроме того, согласно проекту закона, протоколы об административных правонарушениях может составлять языковой инспектор, а уполномоченный по защите государственного языка рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка и невыполнением законных требований языкового инспектора.

Согласно законопроекту, языком судопроизводства в Украине является государственный язык, и суды составляют и обнародуют решения на государственном языке.

Также предлагается утвердить, что издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, осуществляется на государственном языке; языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык. (Как известно, в ныне действующем законодательстве предусмотрено, что телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке). Законопроектом предусмотрено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может принять решение о взыскании штрафа в размере 10% размера лицензионного сбора за нарушение закона «О государственном языке».

Председатель парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал в Facebook, что «существует три проекта законов о государственном языке». «Сейчас в комитете мы попытаемся быстро прийти к компромиссу и предложить залу адекватный проект», - добавил он.

По словам Княжицкого, «все проекты патриотические, все требуют доработки. Это и будет сделано у нас в комитете в ближайшее время. Конфликтной ситуации между авторскими коллективами нет и не будет. Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, применения компьютерных программ».

В то же время, отметил депутат, есть «полное понимание подходов к применению государственного языка государственными служащими, органами и в отношениях с ними». «В одном из законов регулируется и применение языков меньшинств, авторский коллектив другого завершает подготовку отдельного закона, который будет это регулировать. Все законы готовились в тесном сотрудничестве с учеными. Нам важно сделать закон действенный, демократичный, такой, который поддержит большинство украинцев и международные организации. Мы это сделаем», - утверждает Княжицкий.