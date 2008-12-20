Ющенко и Тимошенко поздравили людей Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравили работников и ветеранов органов внутренних дел Украины с профессиональным праздником – Днем милиции.

Как сообщает пресс-служба Президента, в приветствии В.ЮЩЕНКО говорится: “Делом своей жизни вы избрали защиту законности, прав и свобод гражданина, бескомпромиссную борьбу с преступностью. Выполнение этой нелегкой, но почетной миссии требует профессионализма, высокой ответственности, моральной чистоты, патриотизма, а часто мужества и жертвенности.

Сегодня перед нами стоит важная задача создания современной правоохранительной системы, которая будет отвечать лучшим европейским стандартам демократического государства. Уверен, что каждый из вас и в дальнейшем будет направлять свои усилия, знания и опыт на достижение этой цели, на утверждение высокого общественного авторитета милиции.

Искренне благодарю за верность долгу и преданное служение украинскому народу».

Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии отметила: «Это праздник мужественных и преданных служебному и гражданскому долгу людей. Вы связали свою жизнь с чрезвычайно ответственным, трудным и важным делом защиты безопасности граждан и общества. Ваш ежедневный труд – это непрерывная борьба: с преступностью, правонарушениями, злоупотреблениями, коррупцией и другими негативными явлениями.

Работники правоохранительных органов ради мира и спокойствия своих сограждан жертвуют не только личным временем, здоровьем, а иногда и собственной жизнью. Я хочу, чтобы вы знали, что мы об этом помним и ценим ваш ежедневный подвиг”.

Премьер выразила уверенность, что “лозунг “Милиция – с народом!”, который в свое время способствовал нашей общей победе и утверждению демократии, будет для вас актуален всегда”.