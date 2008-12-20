Министр экономики про планы, банки, кризис и футбол

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН главной задачей министерства в следующем году считает реализацию проектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН заявил еженедельнику «Комментарии», отвечая на вопрос «Какие у Вас планы на следующий год?».

«В 2009 году я засучу рукава и вместе со всеми буду работать на общее благо. В арсенале у министерства четкий перечень тактических мероприятий и долгосрочная стратегия, как усилить конкурентоспособность отечественной экономики. От кризиса никуда не деться и бороться с ним в следующем году мы будем по нескольким направлениям», - отметил министр экономики.

По его словам, первое направление - стабилизация ситуации на финансовых рынках. «В этом контексте мы учитываем опыт ведущих стран, которые успешно обновляют стабильность банковской системы и доверие к ней», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Во-вторых, министерство разработало пакет мероприятий по преодолению общей стагнации экономики и падения объемов производства в отдельных секторах, резкого роста безработицы, сообщил министр. «В следующем году некоторые усилия я направлю на поддержку экспорта. Я, как и весь состав правительства, будем всячески поддерживать укрепление отечественных производителей как на традиционных, так и новых рынках», - добавил он.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, также в следующем году «в условиях сокращения базы налогообложения нам следует обеспечить поступления в госбюджет из других источников, а параллельно сократить расходы, которые не влияют на уровень социальных стандартов».

Еще один приоритет Минэкономики на 2009 год - нарастить объемы инвестиций. По словам министра, цель этого приоритета – реализация проектов совместно с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. «В частности, в 2009 году мы намерены активизировать проекты по развитию энергетической и транспортной системы, объектов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем он подчеркнул, что, пожалуй, самой главной задачей следующего года остается реализация проектов по проведению в Украине Евро-2012.

По мнению Б.ДАНИЛИШИНА, важно и то, какой Украина выйдет из кризиса, какие уроки усвоит и как начнет двигаться дальше. Важно преодолеть кризис и ускорить структурные реформы, создать стимулы для повышения конкурентоспособности украинских товаропроизводителей, отметил министр.

Также Б.ДАНИЛИШИН сообщил, что Минэкономики под его руководством подготовило новый вариант программы социально-экономического развития страны на 2009 год. «Параллельно мы подготовили Стратегию развития Украины до 2020 года, которая строиться на четком понимании глобальных мегатрендов и места Украины в мировой экономике. Документ включает программу повышения конкурентоспособности экономики Украины на 2010-2012 годы по приоритетным направлениям экономической политики, а также долгосрочную стратегию на период с 2013 по 2020 годы», - сказал министр.