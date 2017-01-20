Замглавы ЦИК задекларировала подарок на полмиллиона гривень

Об этом свидетельствует информация в е-декларации, поданной Усенко-Черной в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

При этом дарителем указывается Сергей Маликов.

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До января 2016-го Маликов возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению, а ранее руководил партийной организацией "Партии регионов" в Мариуполе Донецкой области.

В декларации за 2015 год Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве, владельцем которой также является Маликов, он не числится членом ее семьи.

Как сообщал УНИАН, ранее Усенко-Черная приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве общей площадью 69,4 кв. м; договор был оформлен 1 декабря; стоимость жилья составила более 3,2 млн грн.