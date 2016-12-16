Замглавы ЦИК объяснила, где взяла 3 миллиона на квартиру в Киеве

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в комиссию поступил запрос на информацию от заместителя исполнительного директора ОО «Центр противодействия коррупции» о предоставлении копии деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2010, 2011 и 2012 годы заместителя председателя ЦИК Усенко-Черной.

Отвечая на указанный запрос, Усенко-Черная, в частности, отметила, что она получала доходы, работая в ЦИК с 2004 года.

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Чтобы предотвратить выборочное использование информации о ее доходах, Усенко-Черная сообщила, что в 2004-2016 гг. получила заработную плату, что с учетом курса гривни в соответствующий период составило:

с 2004 по 2005 год – 207330,59 грн, что эквивалентно более 40000 долларов США;

в 2006 году – 232990,21 грн, что эквивалентно более 46000 долларов США;

в 2007 году – 204379,45 грн, что эквивалентно более 40000 долларов США;

в 2008 году – 222907,74 грн, что эквивалентно более 42000 долларов США;

в 2009 году – 201797,13 грн, что эквивалентно более 25000 долларов США;

в 2010 году – 244277,89 грн, что эквивалентно свыше 30000 долларов США;

в 2011 году – 230678,69 грн, что эквивалентно 28000 долларов США;

в 2012 году – 233454,49 грн, что эквивалентно более 29000 долларов США;

в 2013 году – 240547,74 грн, что эквивалентно свыше 30000 долларов США;

в 2014 году – 234468,68 грн, что эквивалентно более 19000 долларов США;

в 2015 году – 217723,74 грн, что эквивалентно более 9000 долларов США;

по декабрь 2016 года – 399143,50 грн, что эквивалентно свыше 15000 долларов США.

Усенко-Черная отметила, что использование «Центром противодействия коррупции» выборочных сведений только за отдельный период, указанный в информационном запросе, будет означить манипуляцию информацией.

Усенко-Черная приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве общей площадью 69,4 кв. м; договор был оформлен 1 декабря; стоимость жилья составила более 3,2 млн грн.