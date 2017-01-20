Фэллон анонсировал расширение сотрудничества между ВМФ Британии и Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком.

Фэллон сообщил о планах увеличить и расширить сотрудничество между Военно-морскими силами Украины и Британии.

"Мы планируем развить связь между нашими Военно-морскими силами благодаря большему их сближению посредством встреч на высоком уровне и, в частности, во время визита этого года нашего королевского эсминца класса 45", - заявил Фэллон.

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Ожидается, что эсминец прибудет в Одессу в этом году.

Фэллон добавил, что прибытие британского военного корабля в украинский порт состоится впервые за последние 10 лет.

Также он сообщил, что обсудил с Полтораком дальнейшее привлечение британских специалистов специальной группы иностранных советников при Минобороны Украины, которые предоставляют консультации по реформированию украинской армии.

Кроме того, Фэллон отметил перспективы сотрудничества в сфере киберзащиты и военной разведки, а также заинтересованность в повышении уровня сотрудничества и расширении экономических связей.