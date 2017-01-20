Россия формирует 10-тысячную дивизию возле украинской границы: Генштаб ВСУ отчитался о результатах инспекции

Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны РФ, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook

В период 16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области РФ.

«Главная цель инспекции: проверить, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011)», - говорится в сообщении.

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границ с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Данная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года», - сообщают в Генштабе.

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В ведомстве подчеркивают, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года.

В частности, РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

Кроме того, «нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться по официальной сети ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения», - заметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 19 января начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что представители Украины провели инспекцию пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ. Инспекционная проверка проходила с 16 по 19 января.