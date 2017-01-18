Раду просят исключить Савченко из комитета по нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов.

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Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

Ранее СБУ предоставила ответ комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны о встрече нардепа Надежды Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР" в Минске.

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в измене Украине в интересах Кремля.