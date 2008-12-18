У Ющенко угрожают Стельмаху увольнением
13:31, 18 декабря 2008Политика
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Говорят, священных коров нет
Заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ не исключает освобождения Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.
Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать результаты сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с В.СТЕЛЬМАХОМ и министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ первым шагом в направлении освобождения В.СТЕЛЬМАХА от должности, А.КИСЛИНСКИЙ сказал, что «для Президента нет священных коров».
По его словам, если поручения Президента и в дальнейшем не будут выполняться, он будет принимать соответствующие решения.
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