Савченко попыталась объяснить свое скандальное заявление: я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали

Об этом она сказала во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, передает "Украинская правда".

"Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людям не дурили голову. Те, кто с высоких трибун кричат вам, что Крым мы никогда не сдали, сдали его в 2014 году", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только через временный отказ от Крыма.

По ее словам, «как бы не кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.