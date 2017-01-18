"Путин заберет все": Ислямов о последствиях "плана" Савченко о "сдаче" Крыма

Об этом заявил основатель кримськотатарского телеканала АТР и инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов, передает ТСН.

"Слышать это было насколько смешно, настолько и больно. Это категорически неприемлемо. Мы не воспринимаем такие заявления серьезно. Ведь без Крыма не будет Украины. И это не просто слова. Отдав Путину хоть одну пядь украинской земли, вы никогда не получите назад всю Украину. Путин заберет все", - подчеркнул он.

Ислямов также высказал предположение, что Савченко озвучивает не свои идеи, а каких-то советников. Ведь, по его словам, не может такое сказать человек, который "был в АТО и слышал, как россияне унижают и убивают украинцев".

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Также инициатор блокады Крыма прокомментировал предложения олигарха Виктора Пинчука, которые тот высказал в скандальной статье для Wall Street Journal, в частности о том, что надо "забыть" о Крыме на 15 лет и провести для боевиков выборы.

"И по поводу Пинчука и Медведчука, и всех других - это настолько для меня понятные вещи. Мы в Крыму все это уже слышали, только от адептов "русского мира", которые нам рассказывали, как было бы хорошо крымским татарам, если бы они отказались от своей привязки к Украине", - добавил Ислямов.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только через временный отказ от Крыма.