Тарасюк предлагает Ющенко исправить ошибку

Заместитель председателя фракции НУ-НС, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК заявляет об отсутствии правовых оснований для прекращения полномочий депутатов из НУ-НС, которые поддержали “коалицию трех”.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Б.ТАРАСЮКА по поводу заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности исключения из партии и из списка народных депутатов на ближайшем съезде тех людей, которые поддержали коалицию.

Б.ТАРАСЮК отмечает, что в соответствии с Конституцией Украины это может произойти в исключительных случаях, в частности, в случае выхода из фракции или невхождения во фракцию народного депутата - по решению межпартийного съезда блока.

“То есть, правовых оснований для прекращения полномочий любого депутата нашей фракции нет, поскольку, во-первых, никто не выходил из фракции, а, во-вторых, съезд ни одной из партий не может принимать подобных решений. Это может сделать исключительно межпартийный съезд, которого, как известно, никто не сзывал”, – считает Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, вопросы, которые будут вынесены на съезд “Народного Союза Наша Украина”, являются внутренним вопросом этой партии.

Б.ТАРАСЮК также выразил надежду, что В.ЮЩЕНКО сможет исправить то неуместное решение на предыдущем съезде, «когда было принято решение об избрании его председателем партии, что является несовместимым с должностью Президента Украины в соответствии с Конституцией”.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, Президент Украины хочет наказать народных депутатов за создание коалиции, которая была обещана избирателям год назад.

“Меня удивляет подобное заявление Президента Украины, поскольку еще не так давно, сразу после избрания Владимира ЛИТВИНА спикером парламента, Президент высказал приветствие в связи с этим событием и выражал надежду на полноценную деятельность Верховной Рады Украины, необходимым условием которой должна стать действенная и состоятельная де-юре и де-факто парламентская коалиция. Сейчас же Президент Украины за создание той коалиции, которую мы обещали избирателям год назад, хочет наказать народных депутатов, ее поддержавших. Возникает логический вопрос: “Когда Президент Украины был искренен?”, – спросил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех". После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

17 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что съездом партии "Народный Союз Наша Украина" была признана невозможность восстановления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты-"нашеукраинцы", которые нарушили это решение и поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда.