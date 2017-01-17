Президент ЕБРР поддержал национализацию "ПриватБанка" и заверил в дальнейшей поддержке реформ в Украине

Об этом Чакрабарти заявил на встрече с Порошенко в Давосе, сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, на встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора. Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.

Кроме того, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке ЕБРР.

Порошенко выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году, а также отметил ключевую роль ЕБРР как администратора Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности. Было договорено продолжать сотрудничество в этой сфере.

В свою очередь Чакрабарти заверил главу Украинского государства в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.