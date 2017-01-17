Климкин рассказал о помощи МИД Генпрокуратуре по делу Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал на брифинге, комментируя заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что военная прокуратура получила от ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой к Российской Федерации ввести войска в Украину.

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“Мы очень тесно сотрудничаем, в том числе с Генеральной прокуратурой Украины, по ряду аспектов, это один из них, для того, чтобы помочь собрать необходимые материалы. Поскольку это дело по определению юридическое, то чтобы не было каких-то спекуляций, что есть политический аспект, я воздержусь от дальнейших комментариев, но вы получите необходимую информацию, когда она будет обнародована”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Луценко заявил о получении от ООН документов, свидетельствующих о государственной измене Януковича.

В частности, по словам генпрокурора, Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой к России ввести войска в Украину.

«Главная военная прокуратура Украины получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», - подчеркнул Луценко.

По его словам, "все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ".

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства государственной измены Януковича", - подчеркнул Луценко.