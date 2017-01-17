Порошенко напомнил об обязательствах США по защите суверенитета Украины

Об этом он заявил в интервью Bloomberg в рамках работы на 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Если мы позволим кому-то осуществлять агрессию против суверенной и независимой страны только за ее желание к реформам, построению демократии в западном стиле и борьбы за свободу и демократию – это вопрос ценностей, а не вопрос санкций», - отметил Порошенко.

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«Мы имеем Будапештский меморандум, в котором США взяли на себя обязательство защищать и поддерживать наш суверенитет и территориальную целостность, когда мы добровольно отказались от ядерного оружия», - добавил президент Украины.

При этом Порошенко уверен, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет поддерживать Украину.

«Я абсолютно уверен и не сомневаюсь в поддержке как прежней, так и будущей администрации (президента) США», - заявил Порошенко.