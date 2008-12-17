Тимошенко отдала Литвину еще одну хлебную должность
17:55, 17 декабря 2008Политика
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Кабмин назначил Ганжу
Сергей ГАНЖА назначен главой Государственного комитета по материальному резерву (Госкомрезерв).
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщили журналистам участники заседания.
По их данным, это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.
Справка УНИАН. С.ГАНЖА до назначения был заместителем председателя Днепропетровского горсовета.
Должность главы Госкомрезерва с 29 декабря 2007 г. занимал Михаил ПОЖИВАНОВ.
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