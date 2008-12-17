Тимошенко отдала Литвину еще одну хлебную должность

Сергей ГАНЖА назначен главой Государственного комитета по материальному резерву (Госкомрезерв).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщили журналистам участники заседания.

По их данным, это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.

Справка УНИАН. С.ГАНЖА до назначения был заместителем председателя Днепропетровского горсовета.

Должность главы Госкомрезерва с 29 декабря 2007 г. занимал Михаил ПОЖИВАНОВ.