Коалиция хочет написать, что ей не обязательно быть большинством

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “О приведении статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины в соответствие с нормами Конституции Украины”.

Авторами проекта являются народные депутаты Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС), Вячеслав КОВАЛЬ (фракция НУ-НС), Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), Сергей САС (БЮТ).

Как сообщил в интервью УНИАН В.КОВАЛЬ, данным проектом постановления предусматривается изъять из регламента норму о том, что в состав коалиции входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

По его словам, Конституция четко говорит, что коалицию образуют депутатские фракции.

В.КОВАЛЬ напомнил, что такое же разъяснение дал и Конституционный Суд Украины. По его словам, Конституция не требует никакого списка народных депутатов с личными подписями о вхождении в коалицию. В.КОВАЛЬ добавил, что сегодня в коалицию входят три фракции - БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина. Решение этих трех фракций есть, а также подписано коалиционное соглашение. “И на этом точка”, - сказал он.

В.КОВАЛЬ отметил, что на сегодня в коалицию входит “свыше 245 народных депутатов (во фракции НУ-НС по списку 71 народный депутат, во фракции БЮТ - 156, в Блоке Литвина – 20 - УНИАН).

Как известно, представители фракции Партии регионов заявляют, что коалиции не существует, поскольку из фракции НУ-НС только 37 депутатов подписались под ее созданием, поэтому нет необходимых 226 коалициантов.