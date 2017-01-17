Подозреваемый во взяточничестве глава ЦИК Охендовский во второй раз отказался давать показания НАБУ

Как сообщила пресс-служба НАБУ вечером в понедельник, 16 января, подозреваемый отказался отвечать на вопросы детективов, сославшись на отсутствие прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время следственного действия.

"Однако, согласно действующему законодательству, прокурор не обязан участвовать в допросе", – подчеркнули в НАБУ.

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В Бюро напомнили, что 26 декабря Охендовский также отказался давать показания, заявив, что его защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела.

"И это несмотря на то, что 15 декабря адвокат получил к ним доступ", – заверили в НАБУ, добавив, что сейчас решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса Охендовского.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

21 декабря 2016 года судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров САП об отстранении Охендовского от должности на два месяца.

16 января Апелляционный суд. Киева перенес на 30 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Соломенского районного суда об отказе в отстранении от должности Охендовского.