Ющенко решил встретится со Стельмахом и Пинзеником в «Борисполе»

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и министром финансов Виктором ПИНЗЕНЫКОМ, которая планировалась на сегодня, состоится завтра, 18 декабря, в аэропорту «Борисполь» перед отлетом главы государства в Николаевскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК.

«Встреча состоится завтра в аэропорту "Борисполь» перед началом поездки Президента в Николаевскую область», - сказала Л.МУДРАК. При этом она отметила, что пресс-служба главы государства проинформирует журналистов о результатах этой встречи.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО сегодня планировал обсудить с руководителями НБУ и Минфина вопросы разработки механизмов либерализации валютного рынка с жестким ограничением денежного предложения, поддержки реального сектора экономики, целевого использования средств, предоставленных МВФ.