Европарламент во вторник будет выбирать нового президента: объявлены имена семи кандидатов

Имена претендентов объявил сегодня в Страсбурге в рамках первого в новом году пленарного заседания ЕП действующий президент Мартин Шульц, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Основными претендентами на эту должность являются депутаты от Италии - от группы Европейских народников Антонио Таяни, который сейчас является вице-президентом ЕП, и лидер группы Социалистов Джанни Питтелла.

На должность также выдвинуты: от Европейских консерваторов и реформистов вице-президент группы Хельга Стейвенс, лидер группы Альянса либералов и демократов Ги Вергофстадт, итальянский депутат от группы Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых Элеонора Форенца, депутат из Великобритании от групп Зеленых Джин Ламберт и депутат из Румынии от группы «Европа для наций» Лоренцо Ребега.

Согласно процедуре, первый тур голосования начнется в 9 часов утра. В случае, если кто-то из кандидатов получит наибольшее количество голосов, он будет избран президентом ЕП уже в первом туре. Если этого не произойдет, состоится второй раунд голосования. Между первым и вторым раундами уже заявленные кандидаты могут отозвать свою кандидатуру, также могут быть выдвинуты другие кандидаты. Затем состоится третий раунд.

В случае, если по результатам третьего раунда не будет победителя, в четвертом раунде только двое кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов в предыдущем раунде, продолжат соревноваться, и для того, чтобы победить, потребуется простое большинство. Если же когда оба претендента получат одинаковое количество голосов, то президентом будет избран старший по возрасту кандидат.

Сразу после этого Шульц передаст свои полномочия победителю.

Затем будут выбраны 14 вице-президентов. Пока еще никто не выдвинут на эти должности - имена кандидатов будут оглашены после выборов президента ЕП.

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года – половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.

Сейчас президентом ЕП есть представитель социалистов немец Мартин Шульц, который уже заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, и намерен вернуться в Германию, чтобы принять участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся в сентябре этого года.