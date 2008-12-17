В БЮТ признались, что их поддерживают коммунисты и часть регионалов

В БЮТ расценивают заявления о нелегитимности парламентской коалиции как “истерию оппозиции”.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Олег ЧЕРПИЦКИЙ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

"Сегодняшние заявления Ярослава СУХОГО и другие подобные свидетельствуют о растерянности и истерии оппозиции", - сказал О.ЧЕРПИЦКИЙ.

"Эта растерянность и истерия народных депутатов от оппозиции в парламенте связаны с пониманием того, что, вопреки совокупности многочисленных процедурных нюансов создания коалиции, она таки состоялась", - отметил депутат.

О.ЧЕРПИЦКИЙ подчеркнул, что коалиция фактически разблокировала работу Верховной Рады.

"Процесс пошел, и как бы ни выкручивались противники сформированной коалиции, апеллируя к законодательству, теперь парламент возобновил свою жизнедеятельность. Де-юре, коалиция является легитимной, ведь согласно разъяснению Конституционного Суда четырехмесячной давности, коалиция в парламенте создается на фракционной, а не на индивидуальной основе. Тем, кто сегодня занимается арифметикой, в очередной раз пытаясь манипулировать сознанием украинцев, которые уже и так устали от "голого популизма", напомню, что результативное голосование в Верховной Раде продолжается уже неделю", - подчеркнул О.ЧЕРПИЦКИЙ.

Он подчеркнул, что государству нужен действующий парламент, отметив, что "это прекрасно понимают депутаты, которые подписали коалиционное соглашение”.

"Теперь нас поддерживают представители КПУ и часть "регионалов". И пока будет царить атмосфера здравого смысла в парламентских стенах, мы будем голосовать за нужные Украине антикризисные законопроекты, невзирая на позицию Президента и Партии регионов", - сказал О.ЧЕРПИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в частности, народный депутат от Партии регионов Ярослав СУХИЙ сегодня, 17 декабря, заявил, что коалиции в Верховной Раде нет, а правительство должно уйти в отставку.

Как отметил Я.СУХИЙ, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, в Верховной Раде формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство состава Верховной Рады. Он обратился к представителям фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина с требованием обнародовать подписи народных депутатов под коалиционным соглашением.

По словам депутата, в ситуации, когда нет 226 подписей, правительство является нелегитимным, и «сегодня узурпировано занимает место на Грушевского».

Я.СУХИЙ назвал коалицию «незаконно провозглашенной и незаконно рожденной”. По его словам, главная цель создания такой коалиции «для одних - желанное кресло спикера, а для вторых – удержаться в кресле премьер-министра».