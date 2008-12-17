БЮТ заберет у НУ-НС половину кресел в Кабмине, а Литвина не пустит вообще?

В БЮТ не исключают, что, учитывая позицию «Нашей Украины – Народной самообороны» при формировании новой коалиции, половина министров, входящих в Кабмин по квоте этой фракции, будет заменена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«У нас есть своя квота… И есть квота НУ-НС. Я думаю, что в этой квоте будут проведены изменения, наверное, где-то процентов на 50», - сказал А.КОЖЕМЯКИН, отметив, что это связано с «отказом некоторых депутатов президентской направленности от дальнейшей работы в коалиции, имеется в виду активной работы».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на сегодняшний день о конкретных изменениях в составе правительства говорить пока нельзя, поскольку БЮТ продолжает консультации по этому вопросу с коллегами по коалиции.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что консультации по кадровым вопросам с Блоком Литвина не касаются должностей в Кабинете министров. По его информации, эта фракция претендует на руководящие должности в некоторых государственных учреждениях. «Среди руководителей некоторых государственных учреждений будут представители этого блока, но пока конкретно я не готов вам сказать», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех", после чего в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

От имени фракции БЮТ соглашение подписал ее руководитель Иван КИРИЛЕНКО, от НУ-НС – заместитель председателя фракции Борис ТАРАСЮК, от фракции Блока Литвина - ее лидер Игорь ШАРОВ.

В состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.