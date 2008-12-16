Коммунисты просят регионалов не впихивать их в «невпихуемое»

Представитель фракции КПУ в парламенте Адам Мартынюк категорически отрицает предположения о вхождении коммунистов в новосозданную коалицию. Об этом он заявил сегодня в сессионном зале, отвечая на реплику регионалки Анны Герман, обвинившую в непрофессионализме команду, которая “сегодня состоит из "Блока Юлии Тимошенко", части "Нашей Украины" и фракции коммунистов, а также „Блока Литвина”.

В ответ на это Мартынюк напомнил “известное выражение известного нашего классика парламентаризма: „Не впихайте невпихуемое!”. Я очень просил бы тех, кто хочет, изо всех сил пытается впихнуть, засчитать самостоятельно, еще что-то сделать, чтобы партия коммунистов или фракция коммунистов была в какой-то коалиции, в очередной раз подчеркиваю, нет там фракции коммунистов и не может быть, и не будет”, - отбрил коммунист.

Впридачу Мартынюк обратился персонально “к своей землячке почти Анне Николаевне: не зовите волка из леса. Лучше вы о коммунистах, о советской власти, о том, имеют ли они квалификацию или нет, помолчите, потому что негоже вам напоминать некоторые времена”.