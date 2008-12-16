У Ющенко заявляют, что выход один - снимать Тимошенко

В Секретариате Президента считают, что Украина сможет выйти из экономического кризиса, только заменив премьер-министра, а не благодаря созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ высказал пожелание, чтобы экономическая ситуация в государстве после избрания спикера и подписания соглашения о создании коалиции улучшилась.

«Дай Бог, чтобы с избранием председателя парламента и подписанием коалиционного соглашения сорвало ситуацию с места, но, если быть честным и откровенным, дело не в парламенте и не в коалиции, дело в правительстве, а точнее в премьер-министре», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что необходимо сменить состав правительства и, в первую очередь, премьер-министра.

«Не нужно ходить кругами и искать ответ там, где его никогда не найдешь, нужно менять состав правительства и, понятно, чтобы был другой премьер-министр», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал мнение, что правительство до сих пор не разработало и не подало в парламент проект государственного бюджета на 2009 год из-за того, что боится сказать людям правду, что ожидает их в будущем году.