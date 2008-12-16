Кириленко: любое соглашение с Тимошенко стоит дешевле, чем бумага...

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что не может быть руководителем фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”, поскольку представляет сегодня в ней меньшинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сказал в интервью журналистам.

Он сказал: «для меня главное принципы» и «я не размениваюсь на второстепенные вещи». В.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня «любое соглашение с Ю.ТИМОШЕНКО стоит дешевле, чем бумага, на которой оно подписывается, поскольку оно (соглашение – УНИАН) не будет выполняться и это будет главной проблемой коалиции”.

Он отметил, что фактически ни одно из принципиальных положений соглашения между БЮТ и НУ-НС не было выполнено, а Ю.ТИМОШЕНКО «вела собственную, а не коалиционную политику». В.КИРИЛЕНКО сказал, что это, а также «предательство 2 сентября (речь идет об совместном голосовании фракциями БЮТ и Партии регионов – УНИАН)» говорит о невозможности «доверия между фракциями НУ-НС и БЮТ».

В.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение, что две самые большие парламентские фракции – БЮТ и ПР – «не способны к проведению рыночных структурных реформ». По его словам, эти две большие политические силы имеют одну задачу - «захват власти и ее удержание с целью получения дивидендов, должностей».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что коалиция, которая сегодня создается, будет лишь «освящать деятельность премьер-министра Украины, которая начнет предвыборную президентскую гонку, и это является серьезной угрозой для государства, для социальной сферы». Он также высказал предостережение по поводу того, что в такой коалиции «доминирующей силой является КПУ», поскольку именно благодаря голосам этой фракции принимаются решения в парламенте сегодня. По его словам, в связи с этим могут быть приняты непредсказуемые решения, которые не будут служить национальным интересам государства.