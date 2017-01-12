В БПП назвали подлостью обнародование Савченко списка пленных

Об этом, в эфире телеканала «Рада», заявила народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Суслова, комментируя обнародование Надеждой Савченко списков пленных.

«Хочу подчеркнуть, что обнародование списков и освобождение пленных – это разные вещи. Подумала ли Савченко о матерях и родных пленных, когда делала этот шаг? Для нее это – пиар, раскрутка, а для кого-то это – жизнь, боль...К сожалению, иногда люди быстро забывают, где еще вчера были сами и что делала страна и международное сообщество для их освобождения», – отметила парламентарий.

«Человек делает свой политпроект, хочет быть на слуху и выбрала наиболее эмоциональную тему, чтобы оставаться в медиапространстве. И это – подло», – подчеркнула Ирина Суслова.

«Понятно, что вся эта история – элемент гибридной информационной войны, попытка переключить внимание “с больной головы на здоровую”, обвинить украинскую власть в бездействии. Как можно говорить, что опубликование списков – это действие, и при этом умалчивать, что власть освободила с прошлого года 20 человек с ОРДЛО и 3 из РФ, в том числе, и саму Надю...», – отметила народный депутат.

«Кроме того, как мы уже знаем, обнародованные списки являются некорректными, что признали и СБУ, и сама Савченко. Зачем тогда было их публиковать? Какую цель преследовал этот человек? Уже имеем реакцию Москвы, что Киев и Донецк должны договариваться, должен быть прямой диалог. С кем диалог? С кем договариваться в Донецке? Мы все прекрасно знаем, кто и где принимает решения по этим вопросам», – отметила политик.