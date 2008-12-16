Шарова избрали вместо Литвина

Народный депутат Украины Игорь ШАРОВ избран председателем фракции Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что решение об избрании И.ШАРОВА принято сегодня на заседании фракции единогласно.

Как известно, председателем фракции до избрания председателем ВР был В.ЛИТВИН.