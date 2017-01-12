ГПУ подтвердила закрытие дел и уплату 180 млн. гривень Николаем Злочевским, собственником Burisma

Такой вывод можно сделать из ответа Генпрокуратуры, который получило украинское издание «Украинская правда».

"По результатам предварительного расследования в указанном уголовном производстве по подозрению Злочевского не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц Злочевским за соответствующий период, что подтверждается проведенными внеплановой документальной проверки государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ ДФС Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Burisma Group, решение о прекращении всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний Burisma Group и Николая Злочевского – это результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group. В период проверки также были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн. Компании Burisma Group полностью возместили эту сумму, продемонстрировав соответствие международным практикам ведения бизнеса. "В целом сумма уплаты в госбюджет составила 180 млн гривен ", - отметили ГПУ в своем ответе.

Кроме того, за последние два года операционными компаниями, входящими в группу Burisma, было уплачено более 5 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней, сообщают в компании. По этому показателю Burisma входит в число крупнейших промышленных налогоплательщиков страны, что подтверждает социальную ориентированность компании и соответствие международным практикам ведения бизнеса.

В ответе также говорится, что выводы о прекращении всех дел по Злоческому и компаниям Burisma Group также подтверждаются решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года и выводами эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 6 февраля 2015 года. Поэтому 1 ноября 2016 прокурор вынес постановление о закрытии уголовного производства.Что касается группы компаний Burisma, где Злочевский является конечным бенефициаром, то в ответе на запрос говорится, что в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в отношении должностных лиц этих компаний . Причиной такого решения стало «полное возмещение причиненных убытков».