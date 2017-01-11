МИД Латвии: Агрессия РФ против Украины - грубое нарушение международного права и вызов принципам ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время дебатов в Совете безопасности ООН по предотвращению конфликтов и поддержанию мира.

«В случае с Украиной Совет (безопасности ООН) не смог предотвратить и прекратить агрессию, которая привела к совершению дальнейших преступлений. Действия России в Украине – это грубое нарушение международного права и серьезный вызов принципам ООН», - заявил он.

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«Мы должны вернуться к правопорядку, основанному на правилах в Европе. Мирное урегулирование конфликта в Украине на основании уважения к независимости и территориальной целостности Украины должно быть приоритетом», - добавил Ринкевичс.

«Для поддержания международного мира и для того, чтоб ООН была той организацией, которой люди доверяют, важно, чтобы Совет безопасности, его члены вышли за рамки своих внутренних национальных интересов ради решения глобальных проблем», - отметил глава МИД Латвии.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил о том, что Украина третий год противостоит иностранной военной агрессии, которая проявляется в форме «гибридной войны».