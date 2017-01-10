Рабинович намерен потребовать от правоохранителей отчет по расследованию действий замглавы НБУ Рожковой

Об этом он заявил в комментарии агентству УНИАН.

Депутат напомнил, что перед Новым годом было инициировано расследование по деятельности Рожковой, а также по так называемым «пленкам Рожковой», в которых, по его словам, есть доказательства получения чиновницей взяток, обрушения национальной валюты и некоторых банков.

«Но Рожкова продолжает руководить экономикой Украины, она один из крупнейших банкиров нашей страны, правовой оценки ее действиям не дано. Я еще раз хочу напомнить правоохранительным органам, что они наняты народом на работу и они не имеют право идти на поводу у политических заказов и не возбуждать дела по ворам», - сказал Рабинович.

«Я думаю, что это серьезная лакмусовая бумажка, если не будет дана оценка ни НАБУ ни Генпрокуратурой пленкам, в которых она просто получает на свой счет деньги, где есть абсолютно доказательные вещи, связанные с обрушением национальной валюты, обрушением нескольких банков, получением взяток», - добавил он.

По мнению Рабиновича, указанные пленки являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в отношении замглавы НБУ, и правоохранители должны в первую очередь не допустить бегства чиновницы из страны.