Черновецкий "повесил" холодные батареи на Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что отключение тепла в столичных домах происходило с согласия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с целью дестабилизации ситуации в столице и организации перевыборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом мэр заявил в субботу.

По мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, только благодаря личному вмешательству Президента Украины 13 декабря удалось начать процесс возобновления снабжения в дома киевлян горячей воды и отопления.

«Сегодня по всей стране в разных населенных пунктах осуществляется тотальное отключение горячей воды и отопления. Не стал исключением и Киев, где на протяжении нескольких дней было ограничено снабжение отопления и полностью отключено горячую воду в некоторых районах”, - отметил городской председатель столицы.

«Все эти вещи не могут происходить без ведома или прямого указания премьер-министра и ее правительства. Только благодаря вмешательству Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО удалось изменить ситуацию. Президент стал на сторону киевлян, и уже с субботы начали подачу горячего водоснабжения и отопления в надлежащем объеме», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель считает, что против народа Украины ведется «холодная война», цель которой, во-первых, - получение сверхдоходов теми, кто «сидит» на газовой трубе, а во-вторых, - дестабилизация ситуации в стране с целью захвата власти.

«Эти люди - без совести в душе и без Бога в сердце», - убежден мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО в субботу вечером поручил председателю НАК «Нефтегаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и городскому председателю Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на протяжении часа возобновить в домах жителей столицы снабжение тепла и газа.

Ю.ТИМОШЕНКО в чрезвычайном порядке собрала всех чиновников, чтобы безотлагательно найти выход из ситуации, которая сложилась из-за прекращения снабжения тепла и горячей воды киевлянам. «Тепло и горячая вода в домах киевлян отсутствует из-за того, что во время последних выборов мэра города Киева, был ограблен бюджет столицы», - заявила премьер-министр.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО нашла выход из ситуации: через суд со счетов горгосадминистрации Киева будут списаны необходимые деньги.

Премьер-министр дала все необходимые указания, чтобы на протяжении нескольких часов в квартиры киевлян было возобновлено снабжение тепла и горячей воды.