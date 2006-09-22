Довгому Омельченко напоминает героя из известной комедии

Если экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО действительно желает, чтобы киевляне жили богато и спокойно, то ему лучше переключиться на нормальный рабочий режим сотрудничества с новой столичной властью. Об этом в сегодняшнем интервью газете „Україна молода” заявил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, „штатными критиками” команды мэра в последнее время выступают лишь экс-мэр Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО и депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ. „Относительно Михаила Юрьевича, то его критика часто грешит излишней эмоциональностью и эпатажем. Возможно, объяснением этому является тот факт, что господин БРОДСКИЙ никак не может найти себя в политике. Вот и в этот раз – он не нашел себя в команде Юлии ТИМОШЕНКО”, - отметил секретарь Киевсовета.

„Что же касается господина ОМЕЛЬЧЕНКО, - добавил О.ДОВГИЙ, - то все, что он говорит в последнее время, уже набило оскомину. Александр Александрович никому, кроме узкого круга людей, не интересен. Он потерял поддержку киевлян и депутатов. И все его заявления против власти, по моему мнению, не имеют никакой фактажной основы. Его же „партизанские вылазки” в СМИ с каждым разом становятся все более смешными”.

Секретарь Киевсовета предположил, что эти „партизанские вылазки” А.ОМЕЛЬЧЕНКО прекратятся тогда, когда „экс-мэр поймет, что его рейтинг доверия может вырасти только благодаря конструктивной позиции”. „Александру Александровичу стоило бы отвернуться от тех людей, которые провоцируют его делать какие-то заявления в адрес новой столичной власти”, - посоветовал О.ДОВГИЙ.

„Нам важно, чтобы сегодня все понимали, что наша команда во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ пытается полностью изменить способ управления городом. После президентских выборов 2004 года и нынешних мартовских выборов состоялось серьезное обновление всех властных структур. И политики типа господина ОМЕЛЬЧЕНКО – это уже анахронизм. Речь идет, конечно, не о возрасте Александра Александровича, а о способе мышления и методах управления. Превратив Киев в сплошную стройплощадку, экс-мэр, по-видимому, чувствовал себя здесь всесильным прорабом, который единолично решал, кому подвезти цемент, кому – кирпич, а кому – вообще ничего. Вот такой „совковый” подход с вкраплениями дикого капитализма”, - отметил секретарь Киевсовета.

Он также добавил, что „в данной ситуации имеет место странная забывчивость господина ОМЕЛЬЧЕНКО”. „Как говорил герой известной кинокомедии: „Здесь – помню, а здесь – не помню” (цитата из фильма "Джентльмены удачи" - УНИАН). Почему бы Александру Александровичу в одном из своих следующих интервью не рассказать о том, каким способом он пришел к власти в Киеве. Не об избрании его столичным председателем первый раз, а о событиях, которые этому предшествовали”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

В связи с этим он напомнил, что предшественник А.ОМЕЛЬЧЕНКО в должности городского председателя Леонид КОСАКИВСКИЙ „утверждает, что ОМЕЛЬЧЕНКО пришел к власти незаконно”. „А я скажу: зато ушел из власти законно. Это стало логическим итогом его 10-летнего правления столицей”, - отметил О.ДОВГИЙ.

„Экс-мэр Киева своими заявлениями пытается вынудить нас оправдываться. Но этого – не будет. Киевляне нас избрали, и только киевской общине мы подотчетны. Наша команда разительно отличается от наших предшественников. В свои действиях мы действительно – другие. И нас не нужно мерить „совковыми” мерками”, – отметил секретарь Киевсовета.

Олесь ДОВГИЙ отмечает, что заказчикам и исполнителям информационных атак на столичную власть не стоит рассчитывать на политические дивиденды, поскольку команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО имеет большую поддержку среди киевлян.

„Ми наследовали от предшественников не только множество хозяйственных проблем, не только управленческий рейвах, но и местечковую психологию многих киевлян, которые считают, что все за них должны решить чиновники, а “їхня хата – скраю”. Посмотрите на подъезды наших домов. Кто, скажите, поорисовывал там стены, кто выжег кнопки в лифтах, кто разбил лампочки?”, - спросил О.ДОВГИЙ.

Поэтому, по его словам, в первую очередь, что ставит целью сделать новая властная команда – „изменить психологию киевлян, услышать не только их жалобы, но и предложения”.

При этом секретарь Киевсовета заметил, что сегодня команда мэра столкнулась с массированной информационной атакой против себя. Как пример, он назвал ситуацию по наведению порядка в сфере игорного бизнеса. „Большая часть горожан поддерживают действия власти по наведению порядка в сфере игорного бизнеса. Доказательство этого – общественные слушания по данному вопросу, которые недавно состоялись в мэрии. Однако, своими действиями мы наступили на „мозоль” предпринимателям, которые наживаются на азартных играх. Что здесь началось! На нашу команду пошла массированная информационная атака через СМИ. Но она ничего не стоит, потому что за нами – общество!”, - отметил О.ДОВГИЙ.

В этом же контексте он вспомнил и публикации относительно вероятности внеочередных выборов столичного председателя. „Ничего общего с реальным положением вещей они не имеют. Когда я читаю все эти бессмыслицы типа „у внеочередных выборах мэра Киева заинтересована Юлия Тимошенко” (или, например, представители Кабмина, которые представляют Донбасс), у меня такое ощущение, что люди, пишущие эти сказки, создали для себя своеобразную виртуальную реальность, в которой, как в компьютерной игре, воюют с мнимым противником. При этом уже не отличают мир реальный от мира виртуального”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

„Например, - добавил он, - Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) недавно заявила, что намерена работать в парламенте и должность мэра Киева ее не интересует. Нет, все ровно пишут, что она будет баллотироваться. И это все подается под соусом „аналитики”.

Анализируя сказанное, О.ДОВГИЙ отметил, что имена „заказчиком всего этого всем известны, но никому не интересны”.