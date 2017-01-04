СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Ле Пен на 5 лет
СБУ по согласованию с МИД может запретить кандидату в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен въезд в Украину на 5 лет.
Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.
«Если наша позиция будет поддержана МИД о запрете въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен, то мы еще будем определяться, на сколько лет запретить въезд. Это может быть разный срок, до 5 лет – это вполне возможно, но это будут определять должностные лица, которые имеют на это полномочия», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.
«Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.
После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму и направили в МИД письмо для согласования такого запрета.