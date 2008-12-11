Литвин сказал, с чего начнет завтра

Вечернее заседание парламента закрыто

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что завтра парламент первым вопросом рассмотрит законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» и изменения в некоторые законы Украины».

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