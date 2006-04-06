Юля отдаст ”регионам” Счетную палату

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО согласна, чтобы представители Партии регионов возглавили Счетную палату и несколько парламентских комитетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

"Мы не видим никакого контекста, никакого формата какого-то сотрудничества в системе власти с Партией регионов. Мы видим Партию регионов в оппозиции", – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"И, как оппозиция, они должны иметь определенные инструменты, чтобы выполнять функцию оппозиции, – отметила она. – Они могут возглавлять несколько комитетов. Я, например, абсолютно согласилась бы, чтобы именно из состава Партии регионов назначить руководителя Счетной палаты Верховной Рады Украины, ведь это функция исключительно оппозиции – никакого смешения крови политической здесь быть не может".