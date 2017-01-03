Климкин и Курц знакомятся с обстановкой в районе Мариуполя (фото)

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

МИД разместило фотографию, как министры въезжают в один из населенных пунктов Донецкой области в сопровождении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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По данным МИД Украины, целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.