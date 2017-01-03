Надежный и стратегический партнер Украины - Порошенко поблагодарил США за демократическое сотрудничество

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и США.

«С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложены настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны», - отметил глава государства.

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«Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США», - добавил Порошенко.

Он особо поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины во времена российской агрессии, «когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые, собственно, заложили фундамент успеха и силы американского народа».

Также президент заверил в твердой настроенности Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки в новом году уделять больше внимания сдерживанию России. Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во время визита в Грузию, которую он посетил после Украины вместе с коллегами от Республиканской партии Джоном Маккейном и от Демократической партии Эми Клобушар.

"2017 год будет годом большой американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал, что с нас довольно!", - сказал Грэм