Кремль готов "сдать" Донбасс - Тука прогнозирует возвращение восточных территорий до середины 2018 года

Заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что оккупированные территории Донбасса Украина вернет под свой контроль в следующем году, или максимум до июня 2018 года. Об этом он написал в колонке в журнале «Новое время».

"Сейчас Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий по возвращению оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - до середины 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", - написал он.

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В то же время, как отметил Тука, в последнее время наблюдается активизация популистских сил в России, которые отмечают, что необходимо «отгородиться» от Донбасса.

Кроме того Тука заверил, что сейчас многие факторы указывают на то, что Россия не видит оккупированные территории Луганской и Донецкой областей в своем составе.

«Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля «сдать» Донбасс. Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из простейших доказательств обнаруживается при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе», - написал Тука.

В частности, речь идет о том, что на Донбассе процветает мародерство и уничтожение предприятий.

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«Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается», - подчеркнул заместитель министра.

В то же время, в оккупированном Крыму власти РФ наоборот заставляют крупные предприятия инвестировать в полуостров.

«Я оптимист. Надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности», - резюмировал Тука.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки боевики вели огонь по всем направлениям из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Сообщается, что на Мариупольском направлении со 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Всего было зафиксировано 38 обстрелов.