Литвину уже подыскали замену?

Лидером фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины может быть избран Игорь ШАРОВ.

Однако, как отметил в интервью журналистам народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, фракцией еще не принято решение по данному вопросу.

В то же время он отметил, что для фракции «это не важный вопрос», поскольку все решения согласовываются фракцией и прорабатываются совместно.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, он лично готов голосовать за кандидатуру И.ШАРОВА на должность председателя фракции.

На данное время И.ШАРОВ является первым заместителем председателя фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Владимир ЛИТВИН был избран Председателем Верховной Рады.