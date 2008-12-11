Криль ждет обострения кризиса в феврале-марте

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ предлагает срочно создать антикризисную группу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого центра».

Комментируя действия правительства, лидер ЕЦ заметил, что «за два месяца экономического кризиса правительство так и не смогло предложить стране антикризисный план. Создается впечатление, что он самоустранился от решения проблем в экономической сфере».

В таких условиях политик предлагает срочно создать «антикризисную группу, которая бы объединила специалистов Кабинета Министров, Национального банка Украины, СНБО, научных учреждений, представителей фракций Верховной Рады для разработки антикризисных действий».

По мнению народного депутата, эта группа должна соответствовать следующим требованиям: «Во-первых, это должны быть профессионалы. Во-вторых, группа должна сделать анализ состояния экономики, выработать план противодействия кризису и предоставить рекомендации, которые станут основой антикризисных решений властей».

И.КРИЛЬ напомнил, что, по мнению экспертов, серьезного обострения кризиса следует ожидать в феврале-марте следующего года. «Если начать действовать уже сегодня – мы можем сделать эти месяцы более прогнозируемыми и спокойными для экономики страны», - подчеркнул И.КРИЛЬ.