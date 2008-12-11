Портнов снова претендует на кресло Семенюк

10:18, 11 декабря 2008
Политика
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В кулуарах не исключают рассмотрения

Андрий Портнов
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о назначении Андрея ПОРТНОВА (БЮТ) председателем Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря текущего года.

Между тем в повестке дня Верховной Рады на сегодня нет вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ и назначения на эту должность А.ПОРТНОВА.

В то же время в кулуарах парламента не исключают, что этот вопрос может быть включен сегодня для рассмотрения в ВР.

 

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