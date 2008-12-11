Портнов снова претендует на кресло Семенюк
10:18, 11 декабря 2008Политика
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В кулуарах не исключают рассмотрения
|Андрий Портнов
Как передает корреспондент УНИАН, этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря текущего года.
Между тем в повестке дня Верховной Рады на сегодня нет вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ и назначения на эту должность А.ПОРТНОВА.
В то же время в кулуарах парламента не исключают, что этот вопрос может быть включен сегодня для рассмотрения в ВР.
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