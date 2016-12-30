Порошенко вручил государственные награды двум американским сенаторам – Маккейну и Грэму (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония вручения наград состоялась в ходе встречи с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки в Киеве.

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Президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы, сенатора Грэма - орденом Ярослава Мудрого за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. По его словам, это подтверждает, что такая поддержка останется и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

«Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство плечо к плечу с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это чрезвычайно важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны», - сказал Порошенко.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость. «Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в ХХІ веке», - сказал он.

Президент также проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

В свою очередь сенатор Маккейн подтвердил свою решимость относительно помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.