Парубий считает, что дисциплина в парламенте улучшилась

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, считает ли он публикацию списков депутатов, которые пропускают заседания ВР, или финансовые взыскания с них действенными, Парубий отметил, что использует тот арсенал, который мне доступен".

"Собственно, публичность и финансовые взыскания – это то единственное, что доступно. И эти меры сами по себе ситуации не решают. Хотя бывают действенными. Вспомнить хотя бы ситуацию с посещением пленарных заседаний по средам, когда у депутатов вошло в привычку каждую среду не приходить. Но когда такое "посещение" однажды в среду было опубликовано в "Голосе Украины", в дальнейшем каждая среда у нас была рабочая", - сказал он.

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Кроме того, отметил спикер, необходимо признать, что большинство депутатов в этом парламенте - действенные люди. "Те, кто пришел с Майдана и АТО, настроены на работу, они меня поддерживают и готовы бороться с той небольшой частью, которая часто не посещает заседания", - сказал председатель ВР.

В целом, по мнению спикера, дисциплина в парламенте улучшилась. «Хотя этот процесс будет, конечно, продолжаться. Но когда приходится призывать депутатов, иметь трудности с тем, чтобы обеспечить необходимое число депутатов, я обращаюсь к журналистам и к общественности за помощью в таких вопросах", - отметил он. Парубий считает, что давление граждан помогает повысить уровень дисциплины.

Кроме того, Парубий выразил мнение, что "стратегически коалиция свою функцию выполнила – когда рекомендовала правительство и премьера и утвердила Кабмин". "Если посчитать, то в БПП – 141 депутат, в НФ – 81. То есть вместе - 222. Еще как минимум 10 внефракционных также входят в коалицию. И когда идут голосования, по каждому из них формируется свое большинство", - сказал он.

Кроме того, на вопрос относительно того, какие рекомендации Еврокомиссии по реформе ВР требуют законодательного урегулирования и имеют шансы быть поддержанными парламентом, Парубий отметил, что все инициативы, которые требуют законодательного урегулирования, планируется проработать на рабочей группе. "Я создал эту рабочую группу и возглавил ее, и мы пошли по принципу, который любят провозглашать европейцы, принципу двух "К" - компромисса и консенсуса", - сказал он.

Спикер добавил, что предложил схему, с которой все согласились: "Первое – не пытаться много инициатив вводить в законопроект. А выйти на то, что одна инициатива – один законопроект. Тогда легче, поскольку каждая инициатива имеет своих противников и сторонников".

"Сейчас мы договорились по трем инициативам – все представители фракций подтвердили готовность их поддержать, и мы можем в следующем году их рассмотреть. Среди них, например, инициатива, которая предполагает тождественность министерств и комитетов. Но она сможет заработать уже в следующем созыве", - сказал председатель ВР.