Шуляк говорит, что Захарченко запретил ему ехать на Институтскую 20 февраля 2014 года

Командующий Внутренними войсками времен президентства Виктора Януковича Станислав Шуляк во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, заявил, что на то время глава МВД Виталий Захарченко запретил ему выезжать на улицу Институтскую 20 февраля.

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"20 февраля была такая обстановка, что я не мог покинуть командный пункт. Я обращался к министру Захарченко с просьбой разрешить мне выехать в подразделение войск, но получил запрет на это. И я не попал туда", - цитирует Шуляка "112 Украина".

Ранее он заявил, что 20 февраля находился на территории АП и оттуда управлял войсками.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2014 года в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. В тот день погибли 25 человек, более тысячи были ранены, сотни госпитализированы.

19 февраля тогдашний глава СБУ Александр Якименко заявил, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции, поскольку «...радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев». По данным ГПУ, в ночь на 19 февраля 2014 г. в центре Киева погибли 16 человек, из них 11 - от ранения из охотничьих ружей, около 200 человек были ранены.

20 февраля в центре столицы сотрудники киевского "Беркута" начали открыто применять против митингующих огнестрельное оружие.