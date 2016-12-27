Лукашенко надеется на укрепление и развитие отношений Беларуси и Украины
13:34, 27 декабря 2016Политика
1054 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Александр Лукашенко / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», - говорится в поздравлении.
Читайте такжеСкандал вокруг возвращения самолета "Белавиа" в Киев: в СБУ нет информации о сумме компенсации
Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.
Как известно, ранее Лукашенко предложил запустить миротворческий "минский процесс" для урегулирования отношений между Востоком и Западом по аналогии с Хельсинкским процессом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter