Лукашенко надеется на укрепление и развитие отношений Беларуси и Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», - говорится в поздравлении.

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Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.

Как известно, ранее Лукашенко предложил запустить миротворческий "минский процесс" для урегулирования отношений между Востоком и Западом по аналогии с Хельсинкским процессом.